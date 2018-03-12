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В РПЦ прокомментировали слова армянского священника о Благодатном огне

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Фото: Global Look Press/Muhesen Amren
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Высказывание армянского священника Самуила Агояна об отсутствии чуда в появлении Благодатного огня является попыткой «скандализировать и эту тему» в преддверии праздника Пасхи.

С таким заявлением выступил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, во время Великого поста регулярно появляются сообщения, направленные на компрометацию духовных традиций, связанных с этим великим праздником.

Кипшидзе выразил надежду, что подобные заявления священника не выведут из духовного равновесия миллионы верующих людей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее представитель армянской патриархии в храме Гроба Господня рассказал в интервью израильскому журналисту, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. Агоян тогда заявил, что «ничего мистического в Благодатном огне нет».

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