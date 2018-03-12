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Священник рассказал о схождении Благодатного огня

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Фото: Global Look Press/Muammar Awad/Xinhua
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Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, во время съемок репортажа для телеканала «Хадашот 2» рассказал о своей версии появлении Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. По его словам, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в данном явлении нет. 

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил священнослужитель, которого цитирует Israel Info.

Это утверждение возмутило присутствовавшего при съемке копта, который заявил, что это ложь. 

«Огонь сходит с неба и патриарх выносит его и делится им с окружающими», – заявил оппонент.

В ответ на это Агоян заявил, что копты не присутствуют при схождении Благодатного огня.

Благодатный огонь является важным символом христианского праздника Пасхи. Его выносят из Гроба Господня во время богослужения, совершаемого в храме Воскресения Христова. Вынос Благодатного огня символизирует собой выход из Гроба Господня воскресшего Иисуса Христа. 

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