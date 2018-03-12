Смехов назвал личным горем смерть Табакова

Актер театра и кино Вениамин Смехов признался, что смерть Олега Табакова — это его личное горе.

«Мое личное горе. Мое, моей семьи, моих детей, моей жены, это мое личное горе — уход из жизни Олега Табакова. Храни Господь память о нем», — сказал Вениамин Смехов.

Советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.

Последние месяцы Табаков находился в больнице. В конце ноября стало известно, что у художественного руководителя «Табакерки» и МХТ имени Чехова диагностирован сепсис.