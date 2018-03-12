Генпрокуратура Украины вызвала судей КС России на допрос в Киев

Генеральная прокуратура Украины вызвала 18 судей Конституционного суда РФ во главе с председателем Валерием Зорькиным в Киев на допрос 13 и 19 марта, по сформированному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины в 2014 году из-за произошедших событий в Крыму и Донбассе. Об этом в своем Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, власти страны подозревают судей из РФ в действиях, «совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия», сообщает сайт kp.ru. Луценко также пригрозил, что в случае неявки судей КС России на допрос в обозначенные даты они будут объявлены в международный розыск, а в суд будет направлено ходатайство об их аресте.

Представители Конституционного суда России подтвердили вызов судей в генпрокуратуру Украины, сообщает телеканал «360».

Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением судей признал соответствующим Конституции РФ договор о вхождении Крыма в состав России. Ранее портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине.