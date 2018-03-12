В Госдуме прокомментировали украинские ожидания извинений от крымчан

Украинские власти не смогут навязать комплекс вины жителям Крыма, которым не за что просить прощения, заявил член Госдумы Руслан Бальбек.

«Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!» — приводит слова депутата от Крымского региона «РИА Новости».

Так политик отреагировал на украинский законопроект «О прощении», согласно которому жители полуострова должны раскаяться и извиниться перед Украиной.

В парламенте республики тоже прокомментировали инициативу Киева.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара раскритиковал данный проект, назвав его «проявлением высшей степени маразма».

«Та риторика, которую сейчас ведут киевские власти, не имеет никакого отношения к реальной действительности. А инициативы вызывают на полуострове лишь улыбку, потому что их назвать серьезными никак не представляется возможным», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

По словам Ганжары, подобные заявления со стороны Украины говорят об «окончательной потере здравого смысла» в отношении России и полуострова.

При этом он подчеркнул, что это ни коем образом не повлияет на главную действительность: Крым — неотъемлемая составная часть РФ.