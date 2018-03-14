Муниципальное руководство проверят на судимость

Неснятая или непогашенная судимость станет препятствием для желающих попасть на муниципальную службу на высшие и главные должности. Соответствующие поправки в закон «О муниципальной службе в РФ» (есть в распоряжении «Известий») подготовило законодательное собрание Нижегородской области. Документ поддержал экспертно-консультативный совет по совершенствованию антикоррупционного законодательства «Единой России», рассказали «Известиям» три собеседника в думской фракции партии. Законопроект уже отправлен в правительство на отзыв, после получения которого он будет внесен в Госдуму.

Согласно действующему законодательству, сейчас занимать должности муниципальных служащих не могут лица, которым это запрещено приговором суда. Депутаты нижегородского заксобрания предлагают расширить список ограничений: так, неснятая или непогашенная судимость закроет возможность для претендентов стать главами и заместителями руководителей администраций муниципальных образований, а также управляющими делами.

В случае если законопроект будет принят, попадание в ряды муниципального руководства для бывших осужденных ощутимо затруднится: судимость считается погашенной только через три года после отбытия наказания за преступления небольшой или средней тяжести, и через 8 и 10 лет — в случае совершения тяжких и особо тяжких деяний.

Авторы законопроекта поясняют, что аналогичные ограничения уже установлены для государственных гражданских служащих. А приведение в соответствие с ними требований к муниципальным служащим «положительно скажется на развитии антикоррупционного законодательства и повысит уровень доверия населения к системе местного самоуправления», говорится в пояснительной записке к проекту.

Собеседники «Известий» в думской фракции ЕР сообщили, что у правового управления ГД «замечаний концептуального характера» к документу нет.

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что «предложенный механизм нужно обсуждать», поскольку проблема возникла не на пустом месте. Ряд чиновников, по его словам, «отсиживаются на муниципальных должностях».

— У нас есть истории, когда главы муниципалитетов избираются, потом их судят, но они получают условный срок и продолжают работать. Я считаю, подобную практику нужно ломать, — сказал Кирилл Кабанов. — Нечего на муниципальном уровне устраивать отсидку для всяких непонятных темных личностей.

Гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов подчеркнул, что законопроект подготовлен с учетом практики применения закона «О государственной гражданской службе РФ». Предлагаемое ограничение он считает обоснованным, поскольку цель нововведения — противодействие коррупции.

Управляющий партнер юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр отметил, что предлагаемые коррективы — это не ужесточение, а скорее требования, связанные с необходимостью повышения качества и профессионализма кадров. И в этом случае законодатель, по его словам, действует последовательно.