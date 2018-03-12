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По меньшей мере 50 человек погибли при крушении самолета в Непале

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Фото: Global Look Press/twitter.com/IsarojB
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При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 50 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.
Ранее агентство AP сообщалось о 38 погибших и 23 пострадавших.

Самолет Bombardier Q400 следовал по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку лайнер упал на футбольное поле неподалеку от аэропорта.

На месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.

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