По меньшей мере 50 человек погибли при крушении самолета в Непале
При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 50 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.
Ранее агентство AP сообщалось о 38 погибших и 23 пострадавших.
Самолет Bombardier Q400 следовал по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку лайнер упал на футбольное поле неподалеку от аэропорта.
На месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.
Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.