По меньшей мере 50 человек погибли при крушении самолета в Непале

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 50 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

Ранее агентство AP сообщалось о 38 погибших и 23 пострадавших.

TIA officials say at least 50 people have been reported dead. Rescue operation is underway.Fourteen passengers who have been injured are taken to Civil Hospital, New Baneshwor and KMC Hospital, Sinamangal. #USBangla #TIA #Crash #Nepal pic.twitter.com/38NiybaN15 — Nirajan paudel (@njnpaudel) March 12, 2018

Самолет Bombardier Q400 следовал по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку лайнер упал на футбольное поле неподалеку от аэропорта.

На месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.