Бекмамбетов представил продолжение триллера «Убрать из друзей»

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил в США продолжение триллера «Убрать из друзей» на фестивале South by Southwest в Техасе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, работавшей над созданием картины.

Сопродюсером Бекмамбетова в работе над сиквелом «Убрать из друзей: Даркнет» стал Джейсон Блум. Режиссером и автором сценария выступил Стивен Саско, известный по работам над фильмами «Проклятие», «Проклятие 2», «Игра на выживание».

В основу сюжета легла история молодого человека, который погрузился в мир даркнета после обнаружения на своем компьютере скрытых файлов, сообщает телеканал «Звезда». Фильм снят в жанре скрин лайф: все действия происходят на экране монитора главного героя.

Первая часть картины «Убрать из друзей» вышла на экраны в 2015 году. В Монреале картина картина получила награду как самый инновационный фильм. О дате выхода сиквела на российские экраны пока не сообщается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Бекмамбетов рассказал о работе над фильмом в новом формате.