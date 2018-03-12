Комедия «Я худею» стала лидером проката в России по итогам праздников

Комедия «Я худею» российского режиссера и сценариста Алексея Нужного собрала 331 млн рублей, став лидером отечественного проката по итогам мартовских праздников. Об этом в понедельник сообщает портал kinobusiness.com.

Главные роли в картине исполнили Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Александра Бортич, Евгений Кулик и Роман Курцын. Фильм рассказывает об отчаянно пытающейся похудеть девушке Ане, чтобы вернуть бывшего парня.

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, успех комедии объясняется отсутствием серьезных конкурентов в прокате.

«А так всерьез никаких конкурентов в кино не было. Тем более комедийных. Это была единственная комедия. Комедия легкая, комедия доступная, длинные выходные», — цитирует Шнейдерова НСН.

По словам кинокритика, о том, поверили ли зрители в наше кино, говорить пока рано. «Давайте подождем хотя бы до середины года и там посмотрим», — резюмировал Шнейдеров.

Американский приключенческий фильм «Излом времени» собрал за праздничные выходные более 250 млн рублей, заняв второе место по сборам. Третье место занял кинокомикс «Черная пантера», собравший почти 180 млн рублей.