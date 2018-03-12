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Майкл Кейн отказался от работы с Вуди Алленом

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matteo Chinellato
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Британский актер сэр Майкл Кейн публично отказался от работы с американским кинорежиссером и актером Вуди Алленом. Причина — обвинения в адрес голливудской звезды в педофилии. 

«Эти обвинения не укладываются у меня в голове, потому что я любил Вуди и прекрасно провел время у него на съемках. Не жалею, что тогда мы поработали вместе, но снова на это не пойду, нет», — заявил Кейн.

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Актер является попечителем британского Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми, напоминает The Guardian.

82-летний Вуди Аллен является обладателем  четырех «Оскаров», 84-летний Майкл Кейн — двух, хотя номинировался на премию регулярно в течении пяти десятилетий с 60-х годов прошлого века. Одну из статуэток Кейн получил за работу в фильме Аллена «Ханна и ее сестры». В том же фильме 1986 года главную роль играла жена Аллена — актриса Миа Фэрроу.

Напомним, приемная дочь Вуди Аллена актриса Мэлоун (Дилан) Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии. По словам женщины, отчим надругался над ней 4 августа 1992 года, когда ей было семь лет.

Сам кинорежиссер неоднократно опровергал обвинения. Он объяснил эту выдуманную историю как месть за развод с матерью Мэлоун — актрисой Миа Фэрроу.

Как писал портал iz.ru, американский актер Алек Болдуин выступил в защиту режиссера Вуди Аллена на фоне секс-скандала, а его британский коллега Колин Ферт, напротив, отказался от сотрудничества с голливудской звездой. Сам Вуди Аллен предрекал, что первоначальный скандал с Вайнштейном может привести к «охоте на ведьм».

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