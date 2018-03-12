«Я худею» наперекор Disney и Marvel

И снова в лидерах проката российский фильм. Комедия «Я худею» от создателей «Горько!» и сериала «Ольга» не только возглавила бокс-офис праздничного уикенда, но и обновила рекорд сборов первого дня для отечественного кино. По данным ЕАИС, в четверг новинка заработала 103 млн рублей, а всего за четыре дня — 310 млн. Это четвертый результат для отечественной комедии за всю новейшую историю. Голливудская сказка от Disney «Излом времени» со сборами в 226 млн рублей осталась далеко позади и заняла второе место.

Как отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, благодаря жанровому разнообразию и высокому качеству релизов прошедший уикенд стал одним из самых сильных в марте за многие годы.

— Отечественной новинке со значительным отрывом удалось обойти голливудский студийный релиз — крайне редкий случай для российского проката, — пояснила она. — «Я худею», несмотря на отсутствие глобальной поддержки на ТВ, изначально выглядел очень амбициозным проектом: самая популярная среди женской аудитории тема, яркий актерский состав, включая популярных блогеров, авторы российских кассовых хитов («Горько!», «Легенда № 17» и «Экипаж») в создателях. Главное, здесь удалось соблюсти баланс жанров: это одновременно и легкая комедия, заряжающая позитивом, и мотивирующее жизненное кино.

На третью позицию спустился кинокомикс Marvel «Черная пантера» (168 млн рублей), всё ближе подбирающийся к заветному миллиарду (пока на его счету в общей сложности 838 млн). Отлично держится и российская спортивная мелодрама «Лёд», уже давно преодолевшая миллиардную планку. За праздничные дни фильм сумел заработать еще 126 млн, что принесло ему по итогам уикенда четвертое место. Замыкает пятерку лидеров новый экшн-триллер «Пассажир» с Лиамом Нисоном: его результат — 61 млн.

Главной новинкой этой недели должна стать приключенческая лента «Tomb Raider: Лара Крофт».

— Перезапуск франшизы о Ларе Крофт с Алисией Викандер в главной роли — самая обсуждаемая премьера будущего уикенда, — рассказала Ольга Зинякова. — Фильм основан на популярной компьютерной игре и наверняка привлечет в кинотеатры ее поклонников. Как показывает опыт, картины подобного жанра могут стать очень успешными, а могут и не оправдать ожиданий — все решат отзывы первых зрителей. Еще один ожидаемый фильм — «Леди Бёрд», обладатель «Золотого глобуса» в нескольких номинациях.

Также в прокат выходят два фильма ужасов — «Страна призраков» и «Селфи из ада», комедии «Жили-были», «Отпетый мачо» и «Между нами, девочками» и драмы «Можно только представить» и «До свидания там, наверху».