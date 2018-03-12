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Чиновник в Петербурге угнал автомобиль у таксиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудник городского комитета по образованию в Петербурге угнал автомобиль Hyundai Solaris у таксиста, когда тот остановился заправиться на АЗС.

Инцидент произошел ночью в минувшую субботу, когда водитель вышел из машины, чтобы заправить ее. Ключи он оставил в замке зажигания. В этот момент чиновник сел за руль и тронулся с места, сбив таксиста, пытавшегося остановить угонщика.

Однако через десять минут чиновник врезался в бетонное перекрытие и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Правоохранители возбудили в отношении 23-летнего чиновника уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, пишет «Ридус».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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