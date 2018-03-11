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Житель Петербурга взял кредит на убийство жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Санкт-Петербурга взял кредит в банке, чтобы оплатить убийство своей супруги. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Ленинградской области.

По данным следствия, 22-летний мужчина летом 2017 года решил избавиться от жены и начал разыскивать исполнителей преступления. Он обратился к знакомому, который и сообщил о запланированном убийстве в полицию.

В роли киллера выступил оперативник. Мужчина передал ему личные данные супруги, адрес проживания и фото женщины.

Чтобы заплатить аванс за убийство, злоумышленник взял кредит в банке. После получения аванса в 40 тыс. рублей мужчина был задержан.

«Заказчик неоднократно встречался с «киллером», в роли которого выступал сотрудник полиции, в ходе бесед с которым предложил способ совершения убийства, в качестве орудия преступления предоставил «на выбор» два ножа <…> в качестве доказательства исполнения преступления просил предоставить личные вещи убитой», –– сообщили в СК.

Мотивом преступления послужила личная неприязнь к супруге и желание получить единоличную опеку над дочерью.

В настоящий момент мужчине вынесен приговор. Суд признал его виновным.

«Назначено наказание сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», –– добавили в ведомстве.

В конце февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина убил жену и покончил жизнь самоубийством.

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