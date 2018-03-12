Прямой эфир

Специальный класс «МЧС-ресурс» создан в красноярской школе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старшеклассников школы № 148 в Красноярске учат оказывать первую медицинскую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, забираться по приставным лестницам на высотные здания, тушить пожары и даже ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Специальное обучение проходят ученики единственного в сибирском регионе класса «МЧС-ресурс».

Программа предполагает углубленное изучение физики и математики. Профильные занятия проходят на базе Института развития Сибирской пожарно-спасательной академии. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. На обучение в МЧС-классе могут претендовать ученики 9-х классов со всех общеобразовательных учреждений города. 

Ранее в государственном университете Кемерово была создана академия беспилотной авиации и робототехники. В ней любой желающий может пройти курс по пилотированию дронов. В КемГУ пояснили, что внедрение беспилотных систем в деятельность предприятий Кузбасса — это один из проектов в рамках программы развития опорного университета. Предполагается, что во время обучения будущих пилотов коптеров преподаватели будут использовать лучшие международные образовательные практики и российские стандарты, которые применяют в беспилотной авиации МЧС и Росавиация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьника в Хабаровске наградили за спасение двух тонувших детей
Путин поручил обеспечить школьников РФ «Билетом в будущее»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017