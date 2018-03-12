Специальный класс «МЧС-ресурс» создан в красноярской школе

Старшеклассников школы № 148 в Красноярске учат оказывать первую медицинскую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, забираться по приставным лестницам на высотные здания, тушить пожары и даже ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Специальное обучение проходят ученики единственного в сибирском регионе класса «МЧС-ресурс».

Программа предполагает углубленное изучение физики и математики. Профильные занятия проходят на базе Института развития Сибирской пожарно-спасательной академии. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. На обучение в МЧС-классе могут претендовать ученики 9-х классов со всех общеобразовательных учреждений города.

Ранее в государственном университете Кемерово была создана академия беспилотной авиации и робототехники. В ней любой желающий может пройти курс по пилотированию дронов. В КемГУ пояснили, что внедрение беспилотных систем в деятельность предприятий Кузбасса — это один из проектов в рамках программы развития опорного университета. Предполагается, что во время обучения будущих пилотов коптеров преподаватели будут использовать лучшие международные образовательные практики и российские стандарты, которые применяют в беспилотной авиации МЧС и Росавиация.