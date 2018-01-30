Школу для пилотов дронов откроют при университете в Кемерово

В государственном университете Кемерово готовится к открытию академия беспилотной авиации и робототехники. В ней любой желающий может пройти курс по пилотированию дронов. По окончании курса ученики должны будут сдавать экзамены.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, в школе пилотов в основном ждут учеников старших классов, студентов, бизнесменов и представителей организаций, которые имеют в своей структуре летные подразделения.

В КемГУ пояснили, что внедрение беспилотных систем в деятельность предприятий Кузбасса — это один из проектов в рамках программы развития опорного университета.

Предполагается, что во время обучения будущих пилотов коптеров преподаватели будут использовать лучшие международные образовательные практики и российские стандарты, которые используют в беспилотной авиации МЧС и Росавиация.