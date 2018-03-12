Житель Хабаровского края украл рельсы на 2,5 млн рублей

В Амурском районе Хабаровского края задержан подозреваемый в хищении железнодорожных рельсов. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Преступление было совершено в районе неохраняемого железнодорожного тупика в поселке Болонь. Об этом сообщает ИА AmurMedia. 28-летний злоумышленник совершал кражи неоднократно в дневное время. Похищенное он сдавал в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал портал iz.ru, в Зеленодольске Республики Татарстан мужчина погиб под завалами грунта и льда при попытке украсть металл. Инцидент произошел на берегу залива Волги между двумя заводами. Злоумышленники начали раскопки. Когда один из них спустился в яму, на него обрушился снег с землей. По предварительным данным, погибшему было 45 лет, он цыган по национальности.