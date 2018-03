Девять туристов погибли при пожаре в лесу на юге Индии

Не менее девяти туристов погибли, еще 18 получили ранения в результате лесного пожара на юге Индии. Об этом сообщает агентство ANI (Asian News International).

#KuranganiForestFire Update: 16 commandos of Garud Commando Force and 4 choppers from the Indian Air Force, with one of them at stand by, at the search and rescue operation since this morning. Operation underway. 15 people have been rescued so far. #TamilNadu