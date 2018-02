Опубликовано видео пожара в буддийском монастыре Джоканг в Тибете

Загорелся расположенный в столице Тибетского автономного района буддийский монастырь и храм Джоканг, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время на территории монастыря работают пожарные, на место происшествия выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе, передает портал Sina.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5