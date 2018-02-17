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Опубликовано видео пожара в буддийском монастыре Джоканг в Тибете

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Фото: youtube.com
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Загорелся расположенный в столице Тибетского автономного района буддийский монастырь и храм Джоканг, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящее время на территории монастыря работают пожарные, на место происшествия выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе, передает портал Sina

Монастырь Джоканг считается духовным центром Лхасы, а также самым священным местом в Тибете. Он привлекает многочисленных паломников и иностранных туристов.

В монастыре находятся ценные буддийские реликвии, в том числе самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

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