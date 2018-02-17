Девять человек погибли при пожаре на пункте сбора мусора в Китае

Крупный пожар произошел на пункте сбора и вывоза мусора, располагающегося в провинции Гуандун на юге Китая. По предварительным данным, погибли девять человек.

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в городе Цинъюань. Также в пожаре пострадал еще один человек. Он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара. Известно, что полицейские уже задержали первых подозреваемых.