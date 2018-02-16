Пожар в офисном здании в Химках полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в офисном здании в подмосковных Химках. Никто не пострадал.

Специалистам понадобилось девять часов, чтобы справиться с огнем на территории промзоны по адресу: Вашутинское шоссе, 24.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, сообщается на сайте управления МЧС России по Московской области.

Лаборатория по замерам предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, которая работала на месте инцидента, превышения показателей не зафиксировала.