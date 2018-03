В таиландском городе Паттайя загорелась улица секс-услуг

В курортном таиландском городе Паттайя крупный пожар произошел на улице красных фонарей Walking Street. Об этом сообщает The Sun.

Улица широко известна в Таиланде и пользуется популярностью среди местных и туристов. На ней расположено множество клубов и баров, а также предлагаются различные услуги сексуального характера.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание трансформатора. Пламя быстро перекинулось на близлежащие бары и припаркованные рядом мопеды.

#Fire in #Sin City #Pattaya #Thailand Soi 16 (#Arabs hangout in Pattaya) at 10:30 PM on Saturday 3/10/18 - behind Marine hotel - Transformer exploded pic.twitter.com/dPkp4uhjqM

— Slam Drunk (@slamxdunkxpunk) 10 марта 2018 г.

