В таиландском городе Паттайя загорелась улица секс-услуг
В курортном таиландском городе Паттайя крупный пожар произошел на улице красных фонарей Walking Street. Об этом сообщает The Sun.
Улица широко известна в Таиланде и пользуется популярностью среди местных и туристов. На ней расположено множество клубов и баров, а также предлагаются различные услуги сексуального характера.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание трансформатора. Пламя быстро перекинулось на близлежащие бары и припаркованные рядом мопеды.
#Fire in #Sin City #Pattaya #Thailand Soi 16 (#Arabs hangout in Pattaya) at 10:30 PM on Saturday 3/10/18 - behind Marine hotel - Transformer exploded pic.twitter.com/dPkp4uhjqM
— Slam Drunk (@slamxdunkxpunk) 10 марта 2018 г.
Ранее 10 марта сообщалось о крупном пожаре на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в административном здании.