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В таиландском городе Паттайя загорелась улица секс-услуг

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Фото: ТАСС/imago stock&people
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В курортном таиландском городе Паттайя крупный пожар произошел на улице красных фонарей Walking Street. Об этом сообщает The Sun.

Улица широко известна в Таиланде и пользуется популярностью среди местных и туристов. На ней расположено множество клубов и баров, а также предлагаются различные услуги сексуального характера.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание трансформатора. Пламя быстро перекинулось на близлежащие бары и припаркованные рядом мопеды.

#Fire in #Sin City #Pattaya #Thailand Soi 16 (#Arabs hangout in Pattaya) at 10:30 PM on Saturday 3/10/18 - behind Marine hotel - Transformer exploded pic.twitter.com/dPkp4uhjqM

Ранее 10 марта сообщалось о крупном пожаре на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в административном здании.

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