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Тигрицу с огнестрельными ранениями прооперировали в Приморье

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Приморские ветеринары сделали операцию получившей огнестрельные ранения тигрице.

Об этом сообщил директор приморского Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

«Ей провели полостную операцию. Состояние тяжелое, но немного улучшается. Тигрица стала есть», — цитирует его ТАСС.

Ветеринары удалили из тела хищницы четыре картечи, у нее также травмирована задняя лапа.

По его словам, тигрице около семи лет, животное было в очень хорошей физической форме.

Раненую тигрицу обнаружили 6 марта водители лесовозов в заказнике «Матайский», в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Выехавшие туда сотрудники Минприроды региона отловили животное и отправили в приморский Центр реабилитации животных в селе Алексеевка.

В региональном управлении МВД сообщили, что в настоящее время полиция ищет стрелявшего в тигрицу.

Ранее в марте сообщалось, что в Приморье провели многодневную операцию по отлову двух восьмимесячных тигрят. В начале февраля из дикой природы была изъята их мать, молодая тигрица.

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