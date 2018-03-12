В Новосибирске горит шинный склад на площади 300 кв. м

В Новосибирске тушат крупный пожар на шинном складе на площади около 300 кв. м. Как передает в понедельник ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в Заельцовском районе города.

По данным ведомства, пожар начался утром в понедельник, 12 марта, в 06:25 (02:25 мск). К моменту прибытия спасателей из металлического ангара шел черный густой дым.

Сообщается,что в связи с сильным задымлением на месте пожара работает химико-радиометрическая лаборатория.

В воскресенье, 11 марта, в Перми произошел пожар на территории производителя теплоизоляционных материалов «Пеноплекс».