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При пожаре в промышленном здании в Перми обрушилась часть кровли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Перми произошло возгорание в промышленном здании, обрушился фрагмент кровли постройки. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина.

«В результате пожара, который произошел в воскресенье, в промышленном здании в Перми обрушилась часть кровли», — цитирует Бутину агентство ТАСС.

Огнем охвачено 400 кв. м, пожару присвоен третий номер сложности. В тушении задействованы 56 человек и 22 единицы техники. По некоторым данным, возгорание произошло на складе завода «Пеноплэкс», информация проверяется.

«На момент возникновения пожара внутри находился персонал — 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал. <…> В данный момент пожар ликвидирован», — добавили в пресс-службе.

Причины возгорания устанавливаются.

10 марта пожар произошел в частном доме в Перми. В здании жили девять человек, людям удалось спастись самостоятельно. Постройка полностью сгорела. 

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