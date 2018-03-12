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Эксперты назвали РФ и США крупнейшими в мире экспортерами оружия

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Основными экспортерами оружия в мире с 2013 по 2017 годы оставались США и Россия. Об этом передает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В докладе отмечается, что на долю самых крупных поставщиков — США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 74% от общего объема продаж вооружений. При этом на долю вместе взятых США и России приходится 56% от всего объема.

Согласно приведенным в документе данным, в 2013-2017 годах Россия продавала продукцию своего ВПК 47 странам. 58% пришлись на трех основных партнеров: Индию (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

Доля США составила 34%, что означает рост их военного экспорта в 2013-2017 годах на 25%. В этот период американцы поставляли крупные системы вооружения в 98 стран, 49% пришлись на государства Ближнего Востока.

В докладе СИПРИ отмечается, что американские поставки, которые были осуществлены в 2013-2017 годах, подписанные администрацией Барака Обамы, достигли рекордно высокого уровня с конца 1990-х годов. А благодаря сделкам, заключенным в 2017 году, в обозримой перспективе США останутся самым крупным военным экспортером в мире.

Самым крупным покупателем вооружений в мире в 2013-2017 годах оказалась Индия, на которую пришлось 12% мирового объема. В 2013-2017 годах 62% приобретенного республикой оружия поставила Россия.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в июле прошлого года заявил о том, что ни один контракт не был сорван из-за санкций Запада. Сообщалось, что за первое полугодие минувшего года главная российская компания-экспортер вооружений поставила продукции военного назначения на $4,5 млрд.

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