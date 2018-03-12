В Минобороны РФ сообщили о создании НАТО зоны «военного Шенгена» в Европе

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена», чтобы максимально сократить время переброски войск к российским границам.

«Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого «военного Шенгена». Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерала, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества.

Фомин отметил, что речь идет о семи координационных центрах в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

В середине февраля сообщалось, что министры обороны стран-членов НАТО согласовали на встрече в Брюсселе решение создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах Североатлантического альянса. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.