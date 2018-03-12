Прямой эфир

В Минобороны РФ сообщили о создании НАТО зоны «военного Шенгена» в Европе

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена», чтобы максимально сократить время переброски войск к российским границам.

«Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого «военного Шенгена». Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерала, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества.

Фомин отметил, что речь идет о семи координационных центрах в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

В середине февраля сообщалось, что министры обороны стран-членов НАТО согласовали на встрече в Брюсселе решение создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах Североатлантического альянса. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе
Генерал НАТО не увидел «российской агрессии» в Прибалтике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017