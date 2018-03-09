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Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Американский военный контингент лишится военного превосходства над Российской Федерации уже через несколько лет – к 2025 году, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

В подтверждение своих слов американский генерал отметил модернизацию войск, проводимую Россией, и отметил, что Пентагон не может снижать обороты обновления своих вооруженных сил

«Учитывая скорость, с которой они проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил», — цитирует Скапаротти «Федеральное агентство новостей».

Накануне Скапаротти отметил, что Россия добивается разобщения НАТО, изменения миропорядка и подрыва лидерства США, ради увеличения своего влияния в мире. 

1 марта после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Госдеп обвинил Москву в нарушении международных договоров из-за презентации нового вооружения.

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