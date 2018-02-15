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Страны НАТО согласовали создание «военного Шенгена» для переброски сил

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Министры обороны стран – членов НАТО согласовали на встрече в Брюсселе решение создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах Североатлантического альянса. Главы оборонных ведомств одобрили учреждение командного штаба по переброске сил в Европе. Об этом сообщил военно-дипломатический источник в столице Бельгии.

Эту идею выдвинул бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, заявивший, что военная техника и союзнические войска должны перемещаться «столь же быстро, как и мигранты», передает «РИА Новости».

В настоящее время в ряде стран получение разрешений для перемещения вооружений и войск представляет собой по словам Ходжеса, «удивительно сложный процесс». Так, о переброске войск США из Польши в Германию необходимо уведомить за пять дней.

Наблюдатели также указывают на ряд проблем инфраструктуры, которые могут возникнуть при передислоцировании войск: в странах ЕС дороги и мосты потенциально не рассчитаны на вес тяжелой военной техники, высота туннелей недостаточна, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации, передает BFM.RU.

Ранее в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал размещение Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявив, что Россия не будет отчитываться перед НАТО о размещении вооружения на своей территории.

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