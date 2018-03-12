Второй за сутки самолет ВВС США провел разведку у Черноморского побережья РФ

Вслед за американским разведывательным беспилотником у побережья России на Черном море совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Сообщается, что морской разведчик ВВС США, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вечером 11 марта длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также Новороссийска. Днем в этот же день над Крымом и Краснодарским краем пролетал американский беспилотник.

Напомним, 7 марта стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Лайнер курсировал вблизи сухопутной границы РФ, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских рубежей на Балтике.

Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю у воздушных границ России вели разведку 22 иностранных летательных аппарата.