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Маск планирует испытать корабль для полета на Марс в 2019 году

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Фото: Global Look Prees/Kim Shiflett
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Первый полет корабля, предназначенного для освоения Марса, может состояться в первом полугодии 2019 года. Об этом заявил американский инженер и изобретатель Илон Маск в ходе ежегодной ярмарки технологий SXSW в Остине (штат Техас).

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года», — цитирует Маска CNBC.

Изобретатель признался, что рассчитывает «на общую поддержку, вдохновение и добрую волю» со стороны предпринимателей и общественности. Предполагается, что проект будет стоить менее $5 млн.

«Я считаю, что, как только мы построим корабль, то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны», — заметил Маск.

7 февраля изобретатель представил концепцию изменения генетической структуры людей ради жизни на Марсе. По мнению Маска, это поможет выдержать воздействие радиации и отсутствие гравитации. Также инженер разработал программу колонизации Марса к 2022 году.  

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