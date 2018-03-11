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Маск показал новые видеокадры запуска спорткара Tesla Roadster в космос

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск опубликовал новые кадры запуска ракеты-носителя Falcon Heavy в космос и подготовку к полету спорткара Tesla Roadster.

На видеороликах, опубликованных в Instagram Маска, видны толпы людей, собравшихся посмотреть запуск тяжелой ракеты-носителя, подготовку к старту, капсулу, в которой разместили спорткар и успешное приземление ступеней ракеты.

На видео видна надпись на панели приборов электромобиля: «Сделано человеком на Земле».

 

Falcon Heavy and Starman, Part 2

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 10, 2018 в 3:51 PST

Также Маск продемонстрировал падение одной из ступеней ракеты в воду: разгонный блок рухнул в океан на скорости 483 км/ч всего в 100 м от места запланированной посадки на мысе Канаверал.

6 февраля ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск. и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.

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