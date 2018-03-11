Ученые засомневались в теории открытия Америки из-за поселения викингов в Канаде

Археологи из Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили в канадской провинции Нью-Брансуик остатки поселения скандинавских викингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые отмечают, что основанное около 1 тыс. лет назад поселение может полностью перевернуть теорию открытия Америки, ведь Христофор Колумб появился в Новом Свете только через 500 лет.

Поселение получило название Хоп. Археологи обнаружили его, изучив описания путешествий древних викингов, которые, по мнению ученых, в начале нашей эры селились в Новой Шотландии, Ньюфаундленде, Нью-Йорке и на острове Принца Эдуарда.

Однако многие исследователи довольно скептически отнеслись к находке. Они отметили, что данных о принадлежности поселения викингам слишком мало, к тому же древние скандинавы в основном селились в Гренландии.

Однако археологи уверены, что, тщательно изучив остатки древнего поселения, они смогут доказать, что викинги были первыми европейцами в Америке.

В начале февраля стало известно, что найденное в английском графстве Дербишир в 1980-х годах захоронение принадлежит воинам «великой армии викингов». На древнем кладбище обнаружены останки 264 человек, а также оружие и погребальные предметы IX века нашей эры.