Одна из первых фотокамер Leica продана на аукционе в Вене за рекордные $3 млн

Одна из первых фотокамер Leica продана за рекордные для фотоаппаратов $2,976 млн на аукционе Westlicht в Вене. Об этом рассказала пресс-служба аукционного дома в воскресенье, 11 марта.

«Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica», — цитирует ТАСС владельца немецкой компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана.

Проданный экземпляр был создан в 1923 году, за два года до выпуска первых серийных аппаратов Leica. В рабочем состоянии остались только три таких аппарата, и один из них перешел к неизвестному коллекционеру из Азии.

6 марта шутливое письмо Альберта Эйнштейна с намеками на флирт, отправленное девушке, которая отказала ему в свидании, было продано на аукционе в Израиле за $6,1 тыс.