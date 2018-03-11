Порошенко рассказал о выделении Украине €25,9 млн на солнечные электростанции

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине €25,9 млн на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом он заявил в воскресенье, 11 марта, в своем Twitter.

«Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства», — цитирует его RT.

Он добавил, что это еще 350 новых рабочих мест для строителей и 15 для обслуживающего персонала.

10 января стало известно, что первую солнечную электростанцию построят на Украине в Чернобыле.

Солнечная электростанция, по словам руководителя немецко-украинской компании Solar Chernobyl Евгения Варягина, сможет обеспечить электроэнергией небольшой поселок или порядка 2 тыс. домохозяйств.

Ее строительство обойдется в €1 млн, и инвесторы рассчитывают, что она сможет окупить себя за семь лет.