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Порошенко рассказал о выделении Украине €25,9 млн на солнечные электростанции

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине €25,9 млн на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Об этом он заявил в воскресенье, 11 марта, в своем Twitter.

 «Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства», — цитирует его RT.

Он добавил, что это еще 350 новых рабочих мест для строителей и 15 для обслуживающего персонала.

10 января стало известно, что первую солнечную электростанцию построят на Украине в Чернобыле.

Солнечная электростанция, по словам руководителя немецко-украинской компании Solar Chernobyl Евгения Варягина, сможет обеспечить электроэнергией небольшой поселок или порядка 2 тыс. домохозяйств.

Ее строительство обойдется в €1 млн, и инвесторы рассчитывают, что она сможет окупить себя за семь лет.

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