Сотрудники ФСБ предотвратили теракт под Саратовом. Силовики попытались задержать автомобиль с преступниками. Завязалась перестрелка, и злоумышленники были уничтожены. У террористов силовики нашли пистолеты, ручную гранату и самодельную бомбу. Мощность устройства — около трех килограммов тротила. Саратовское управление ФСБ возбудило уголовное дело о подготовке теракта.

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