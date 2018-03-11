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Врачи рассказали о воздействии смартфонов на мозг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врачи рассказали о негативном воздействии смартфонов на мозг человека. По словам специалистов, главной «угрозой» являются получаемые уведомления. Об этом порталу Business Insider рассказал врач-эндокринолог Роберт Ластиг.

Сегодня люди привыкли к тому, что на телефон непрерывно приходят оповещения. Однако мозг человека находится в постоянном напряжении и страхе из-за ожидания нового сообщения. В результате префронтальная кора мозга, ответственная за важные когнитивные функции, практически перестает функционировать и люди «начинают делать глупости».

Также отмечается, что у 97,5% людей мозг способен концентрироваться только на одной задаче, а значит, когда человек отвлекается на смартфон, он «переключается» на другую задачу. Из-за этого выделяется кортизол — гормон стресса — и дофамин, вызывающий чувство удовольствия. Таким образом, стресс ухудшает наше состояние, при этом заставляя отвлечься на телефон еще раз из-за влияния дофамина.  

Ластиг подчеркнул, что беспрерывное переключение внимания становится проблемой, с которой можно бороться, объявив зависимость от смартфона вне «социально приемлемого поведения», как, например, курение в помещении.

«Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому, что вы не сможете постоянно доставать телефон при людях», — заключил Ластиг.

2 марта стало известно об атаке вируса, тайно записывающего происходящее вблизи гаджета, а после выкладывающего полученные звуковые файлы в сеть на Dropbox и Google Drive. При этом вредоносная программа RedDrop скрывает следы установки и маскирует вредоносные приманки под базовые инструменты.

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