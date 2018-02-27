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Названы характеристики и стоимость нового смартфона OnePlus 6

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Фото: youtube.com
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Характеристики и стоимость нового смартфона OnePlus 6 появились в Сети. Информацию о новом гаджете нашли на странице одного из китайских интернет-магазинов.

Согласно данным, которые были размещены на сайте, но оперативно удалены, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 835 от Qualcomm с оперативной памятью 8Гб. Диагональ экрана OnePlus 6 составит 5,5 дюйма, а соотношения сторон – 18:9. Как отмечает телеканал «360», корпус гаджета несколько увеличится из-за рамок по периметру экрана, которые будут практически незаметны. По предварительным данным, стоить новый смартфон будет около €857, или около 60 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Samsung представила новые модели флагманского смартфона Galaxy S9 и S9+.

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