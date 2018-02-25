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В Сети появилось видео новейшего смартфона Samsung Galaxy S9

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Видео, на которых запечатлены два новейших смартфона компании Samsung –– Galaxy S9 и S9+, появились в Сети раньше официальной презентации. Ролик опубликован на YouTube-канале Slashleaks. Официально смартфоны представят 25 февраля.

По данным издания The Verge, новинки Samsung сохранят большинство спецификаций предшественника — Galaxy S8.

При этом в смартфонах поменяли расположение сканера отпечатков пальцев. Теперь он располагается под объективом камеры. Смартфон получит более быстрый процессор, а срок службы батарейки увеличится.

Помимо этого, S9 станет первым гаджетом с камерой оснащенной двойной диафрагмой.  

По предварительным данным, цена S9 составит €841 (58,5 тыс.рублей), S9+ ––€997 (69,5 тыс. рублей).

Новые гаджеты официально поступят в продажу 16 марта.

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