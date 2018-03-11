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Власти ФРГ ускорят процесс депортации мигрантов

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Фото: Global Look Press/Michael Debets
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Немецкие власти признали необходимость депортации беженцев, не имеющих законного права оставаться в ФРГ. Новый план по скорейшей депортации разработают сотрудники МВД страны, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Газета опубликовала интервью Хорста Зеехофера, который станет главой МВД на будущей неделе. Будущий министр отметил, что ведомство разработает стратегию по последовательной высылке.

«Случаев депортации должно стать значительно больше. В особенности нам нужно более жестко действовать по отношению к преступникам и потенциальным террористам», — сказал Зеехофер.

В ФРГ в 2017 году находились около 200 тыс. иностранцев, не имевших права находиться на территории страны, выслать удалось 24 тыс.

Ранее сообщалось, что власти Германии позволили беженцу из Сирии перевезти на территорию страны вторую жену ради благополучия их общих детей. Минувшей осенью стало известно, что проживающие на территории ФРГ мигранты перевели за 2016 год рекордную сумму денег в страны своего происхождения — €4,2 млрд.

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