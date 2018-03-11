Дени Вильнев рассказал о планах снять фильм «Дюна»

Режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев сообщил, что собирается снимать фильм по научно-фантастическому сериалу «Дюна», пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Playlist.

Картина будет состоять как минимум из двух частей.

«Наша цель — сделать два фильма, а может, и больше», — сказал Вильнев.

Режиссер отметил, что съемки будут длиться два года.

В этом году фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» завоевал две премии «Оскар» — в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшие визуальные эффекты». Всего картина была представлена в пяти номинациях.