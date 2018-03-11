Гражданина Латвии обвинили в шпионаже на Россию

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила обвинения в шпионаже в пользу России латвийцу. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

В пресс-службе Генпрокуратуры республики отметили, что обвиняемый свою вину полностью признал. Отмечается, что шпионаж якобы в пользу Москвы осуществлялся на территории Алуксненского края.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Незаконный сбор не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Латвийцу грозит до 10 лет лишения свободы.

9 марта стало известно, что апелляции россиянина Сергея Моисеенко и литовца Сергея Пушина, приговоренных за «шпионаж» в пользу России, были отклонены судом Литвы.

Моисеенко и Пушин получили 10,5 и 5 лет лишения свободы.