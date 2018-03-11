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Жан-Мари Ле Пен лишен поста почетного председателя «Нацфронта» Франции

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Решение о лишении Жан-Мари Ле Пена поста почетного председателя «Национального фронта» приняли участники съезда партии в Лилле. В ходе съезда пост был упразднен, таким образом, внесены изменения в устав «Нацфронта», сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 79,9% из 1,5 тыс. участников съезда.

Жан-Мари Ле Пен — создатель «Нацфронта», он возглавлял партию с 1972 года в течение 39 лет. В 2011 году он уступил пост дочери Марин Ле Пен, но был изгнан из рядов партии вследствие возникших с ней разногласий.

Из-за конфликтов с дочерью 89-летний Ле Пен отказался посетить состоявшийся в Лилле съезд.

В начале марта Марин Ле Пен были предъявлены обвинения за публикацию в Twitter фотографий жертв запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). 

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