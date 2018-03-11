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Автобус со школьниками попал в ДТП в Азербайджане

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Микроавтобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Азербайджане, пострадали 19 человек, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, передает «РИА Новости».

Микроавтобус перевозил девятиклассников на выпускные экзамены и в Евлахском районе столкнулся с автомобилем «Газ-53», передает агентство. 14 пострадавших госпитализированы в центральную клиническую больницу Евлаха, еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира, двоих пострадавших доставят в больницы Баку.

Ранее 12 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Баку.

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