В Баку 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Баку. В результате пострадали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Азербайджана.

Отмечается, что авария произошла на одной из оживленных магистралей города — Зыхском шоссе в Сураханском районе. В результате водитель автобуса потерял управление и перевернулся. Пострадавшие 12 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.