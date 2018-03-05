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Девять человек погибли в ДТП с участием автобуса в Пакистане

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Фото: TASS/Zuma/Arshad
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Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками в Пакистане, на месте ДТП погибли девять человек, 29 пострадали. По данным «РИА Новости», авария произошла в провинции Пенджаб на востоке страны в городе Гуджар-Хан.

Предварительно установлено, что водитель одного из большегрузов пытался обогнать автобус, но не справился с управлением грузовиком. Среди погибших в ДТП есть дети.

Раненые доставлены в больницы, состояние 14 оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Аравийском море у побережья Пакистана. 

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