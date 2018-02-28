Семь человек погибли и 23 пострадали в крупном ДТП на севере Китая

Семь человек погибли, еще 23 получили телесные повреждения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщает дорожная полиция городского округа Синтай.

Инцидент произошел вечером 27 февраля. По предварительным данным, грузовик столкнулся с автобусом на трассе провинциального значения.

В результате происшествия водитель грузовика и два пассажира от полученных травм скончались на месте, еще четыре человека были доставлены в больницу, но врачам не удалось их спасти.