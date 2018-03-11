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Мальчик провалился в канализационный люк в Череповце

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Ребенок провалился в канализационный колодец в городе Череповце Вологодской области. Об этом информирует официальный канал Следственного комитета РФ в Telegram.

«Семилетний мальчик, гуляя с родителями, провалился в канализационный колодец. Госпитализация не потребовалась, ребенка увезли домой, но он испытал сильнейший шок», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники местного управления СКР устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка бездействию лиц, ответственных за коммунальную инфраструктуру.

9 марта в Санкт-Петербурге два человека провалились в полынью при прогулке по льду реки Невы. Обоих удалось спасти.

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