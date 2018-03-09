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В Петербурге спасли второго за день попавшего в полынью человека

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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В Санкт-Петербурге спасли школьницу, попавшую в полынью при прогулке по льду реки Невы рядом с Дворцовым мостом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

 «9 марта в 16:25 (мск) <…> в полынью, образовавшуюся после прохода ледокола «Невская застава» провалился человек. В 16:26 (мск) силами СЗ РПСО, осуществляющими мониторинг ледовой обстановки, пострадавшая 2007 года рождения извлечена из воды и доставлена на берег, медицинская помощь ей не требуется», - сказали в пресс-службе.

Данный случай стал вторым за сегодняшний день. Ранее 9 марта в 14:35 мск на том же месте в полынью попал гражданин Бразилии. Туриста удалось спасти, медицинская помощь ему не потребовалась. 

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