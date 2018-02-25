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Полицейские помогли подняться упавшей на пути станции метро «Лубянка» пенсионерке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники полиции на станции «Лубянка» столичной подземки помогли подняться пожилой женщине, упавшей на пути. Об этом сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Примерно в 20:00 на станции метро «Лубянка» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого женщина, 67-летняя москвичка, по собственной неосторожности упала на жесткий путь», — цитирует его «РИА Новости».

После падения женщины на станции сняли напряжение с путей на три минуты. За это время оперативники помогли женщине подняться на платформу. После этого пенсионерке вызвали скорую помощь. У нее диагностированы ушибы и растяжения.

Инцидент не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии.

Ранее портал iz.ru писал, что 21 февраля пассажир московского метро получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча при падении с эскалатора на станции «Лубянка».

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