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Льняное масло и грецкие орехи помогут восполнить норму кислот омега-3

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Фото: Global Look Press/J. Pfeiffer/Arco Images
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Суточную норму жирных кислот семейства омега-3, восстанавливающих липидный слой клеточных мембран, континентальные жители могут получить без больших трат на морепродукты – такие соединения содержатся в льняном масле и грецких орехах. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Альфред Богданов.

Кислоты омега-3 участвуют в биосинтезе веществ и защищают клетки от окислительного стресса. Большинство таких кислот организм человека способен вырабатывать самостоятельно, но альфа-линоленовую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты он получает только вместе с пищей. При этом в рационе жителей России их доля оказывается ниже нормы в 5-10 раз, пишет «РИА Новости».

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Как пояснил Альфред Богданов, рекомендованную суточную норму кислот омега-3 потребляют обитатели побережий: в рационе которых содержится много свежей рыбы.

«Главная проблема континентальных жителей — высокая стоимость морепродуктов. Но их можно заменить. Самый бюджетный вариант — добавлять в пищу льняное масло (или семена льна), как это делали еще в дореволюционной России», — пояснил эксперт.

Однако особенность льняного масла заключается в том, что оно быстро окисляется при нагреве и длительном контакте с воздухом. В связи с этим специалисты не рекомендуют долго его хранить даже в холодильнике, а советуют приобретать масло в капсулах. Льняное семя также рекомендуют хранить в холодильнике и потреблять в пищу максимально свежим.

Кроме того, восполнить баланс помогут 30 г грецких орехов в сутки. Однако орехи содержат и другие жирные кислоты, в том числе семейства омега-6. Ученые рекомендуют потреблять жирные кислоты омега-3 и омега-6 в соотношении один к двум или трем.

Кислоты омега-3 снижают риск появления онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а миелиновые оболочки кислот передают импульсы отросткам нейронов, имеющих жировую структуру.

Ранее футуролог и член Экспертного совета при правительстве Евгений Кузнецов сообщил «Известиям», что организация правильного питания граждан России может увеличить длительность их жизни до 120 лет.

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